Magnussen 'verrast' over grote performancewinst Aston Martin

Aan het eind van zijn comebackjaar in de Formule 1 zag Kevin Magnussen zijn team van Haas achter concurrent Aston Martin finishen. De Britse renstal maakte gedurende de winterstop een megastap, waardoor het in 2023 voor de podiumposities kan vechten. Het team met coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll is een grote inspiratie voor Magnussen en zijn renstal om dit jaar de nodige stappen te zetten dat hen naar een stevige middenveldpositie zal brengen.

Na het afwerken van de Grand Prix van Abu Dhabi eind 2022 eindigde het Amerikaanse team van Haas als achtste. De Britse renstal Aston Martin wist net wat meer punten te scoren, en moest met een zevende eindstek in het constructeurskampioenschap genoegen nemen. De laatste puntentelling van vorig jaar vormt een groot contrast met de stand van zaken in 2023, waar Haas op het moment van publiceren zevende staat en Aston Martin met zevenmijlslaarzen op de tweede plek verkeert.

Kevin Magnussen, de Haas-coureur die sinds vorig jaar weer terug in de Formule 1 is, kijkt naar de huidige rangorde: "Elk jaar weer vertellen we dat het dit jaar ontzettend dicht bij elkaar zit, en dit seizoen is er opnieuw een grote stap in gezet", begint Magnussen, doelend op het compacte middenveld. "Het is echt niet zo dat als je in het begin van het seizoen een auto hebt die goed voor een P8 of P9 is, je daar dan de rest van het jaar blijft rijden."

"Nu moet je alles precies voor elkaar weten te krijgen om de 'best of the rest' te zijn. Er is één middenveldteam dat een flinke stap naar voren heeft gemaakt, waardoor de grid er nu anders (dan vorig jaar) uitziet. Dat verraste mij nogal."

Volgens Magnussen is zijn team wel naar verwachting in performance gegroeid, maar meent dat er nog meer moet gebeuren, wil het een soortgelijke stap zoals Aston Martin willen maken. "We waren vol vertrouwen dat de auto van dit jaar een stap vooruit heeft gemaakt, en dat zien we terug op het circuit. Dat hebben we goed voor elkaar gekregen, alleen hebben de andere teams het ook goed gedaan. Dus we zitten er nog middenin. We moeten blijven richten op een boost zoals Aston Martin heeft gemaakt."