Video: Verstappen bestuurt razendsnelle Honda

Voorafgaand de Grand Prix van Miami maakte Max Verstappen een tussenstop op een ander circuit voor een afspraak met Honda. De Japanners hadden Verstappen en voormalig Indycar-coureur James Hinchcliffe uitgenodigd om een aantal rondjes te rijden in een nogal bijzondere auto. De beelden ogen spectaculair.

Verstappen nam plaats achter het stuur van een speciale Honda met de passende bijnaam 'The Beast'. Op het eerste gezicht ziet de auto eruit als een normale Honda CR-V Hybrid, maar dat is hij zeker niet. De engineers van Honda hebben een Indycar-motor in de wagen geschroefd waardoor het een zeer krachtige bolide is geworden. Verstappen deed zeker niet rustig aan in de auto.