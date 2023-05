Verstappen neemt plaats in pijlsnelle Honda

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma en veel teams en sponsoren pakken deze gelegenheid aan om promotiemateriaal te filmen. Ook Max Verstappen was al vroeg aanwezig in de Verenigde Staten, hij hield zich bezig met een actie voor motorpartner Honda.

Alhoewel Honda officieel gezien niet meer de motoren levert voor Red Bull Racing, zijn de Japanners op de achtergrond nog betrokken bij de krachtbronnen van Red Bull. De twee partijen hebben daarnaast ook een sponsordeal en Verstappen kroop daarom in Miami achter het stuur van een Honda CR-V Hybrid Racer. Wat hij precies heeft gedaan, is niet duidelijk maar op beelden is te zien dat ook voormalig Indycar-coureur James Hinchcliffe aanwezig is.

What's going on here then with @Max33Verstappen and @Hinchtown? We can't wait to show you 馃槑#Honda #CRVHybridRacer pic.twitter.com/8xGMhW7J34