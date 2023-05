"Wolff heeft geen hoge verwachtingen van updatepakket Imola"

Het team van Mercedes heeft een rampzalige seizoenstart achter de rug. De Duitse renstal kan geen vuist maken in het duel met de concurrentie. In Imola introduceert men dan ook een groot updatepakket, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff rekent zich nog niet rijk. De Oostenrijker tempert de verwachtingen.

Na een tegenvallend seizoen 2022 wilde Mercedes dit jaar weer gaan meestrijden voor de zeges. Na vijf Grands Prix moet men concluderen dat de achterstand op Red Bull Racing zeer groot is. Al snel kondigde het team updates aan en deze worden geïntroduceerd tijdens het raceweekend in Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

Verwachtingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat echter weten dat zijn team niet direct mee zal gaan vechten voor de zeges. De Oostenrijker is duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "Het is belangrijk om niet al te veel te verwachten. We komen met een nieuw pakket dat uit een paar dingen bestaat. Ik heb in mijn loopbaan nog nooit meegemaakt dat er iets wordt geïntroduceerd wat ineens een halve seconde oplevert. Ik betwijfel of dat gaat gebeuren. Ik hoop dat we antwoorden krijgen wat we niet begrijpen en ik hoop dat we een stabielere basis krijgen."

Bodywork

Het updatepakket is zeer groot en de auto zal er op veel punten anders uit gaan zien. Wolff heeft er geen problemen mee om iets meer informatie over de updates te delen: "We zoeken vooral naar downforce en we proberen op mechanisch vlak goed werk te leveren. We komen met nieuw bodywork, een nieuwe vloer en een nieuwe voorwielophanging. Het is best veel en het is ook een behoorlijke klus. We leren vooral veel in de virtuele wereld. Dat laat in ieder geval goede rondetijden zien."