Marko heeft duidelijk boodschap voor Perez: "Max leerde hem een lesje"

Max Verstappen won afgelopen weekend in Miami zijn derde Grand Prix van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur begon de race op de negende plaats en versloeg zijn teamgenoot Sergio Perez in een onderling duel. Teamadviseur Helmut Marko was onder de indruk van Verstappen.

Door de rode vlag in de kwalificatie kon Verstappen geen tijd neerzetten in de kwalificatie. De negende startplaats bezorgde hem echter geen stress en binnen een aantal rondjes reed Verstappen alweer in de top drie. De Nederlander startte de race op de harde band waardoor hij langer door kon rijden dan zijn concurrenten en na zijn pitstop kon hij Perez dan ook op vrij eenvoudige wijze inhalen.

Inhalen

Red Bull-adviseur Helmut Marko was in ieder geval onder de indruk van de prestaties van Verstappen in de Grand Prix van Miami. De Oostenrijker deelt zijn enthousiasme met OE24: "Deze race was echt een prachtige demonstratie inhalen van Max. Het was echt een feest voor de ogen! Die inhaalactie op Checo was heel erg gecontroleerd. Zoals we al eerder hebben gezegd, zolang er geen gevaar is van andere coureurs mogen ze gewoon vechten. Ik blijf bij dat standpunt."

Kopman

De zege van Verstappen volgde een week na het oppermachtige weekend van Perez in Azerbeidzjan. De Mexicaan zette Verstappen vol onder druk en sprak zijn titelambities wederom hardop uit. Marko is duidelijk over wie de echte kopman is bij Red Bull: "Het was eigenlijk altijd al duidelijk. Checo is heel erg sterk op de stratencircuits, maar in Miami leerde Max hem weer een lesje. Hoe Max banden spaart, dat doet niemand hem na."