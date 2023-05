Ralf Schumacher ziet coureurs als grootste Ferrari-probleem

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap en ook op de baan gaat er veel fout. Ralf Schumacher is het niet eens met de kritiek op het team van Ferrari, volgens de Duitser liggen de problemen vooral bij de coureurs.

In Miami worstelde het team van Ferrari met de snelheid en het resultaat was dan ook niet om over naar huis te schrijven. Carlos Sainz redde de eer en kwam als vijfde over de streep, Charles Leclerc sloot zijn tegenvallende weekend af op de zevende plaats. De Monegask beleefde een rampzalig raceweekend met twee forse crashes in dezelfde bocht.

Trend

Oud-coureur Ralf Schumacher is het oneens met de kritieken op het team van Ferrari. Volgens de Duitser liggen de problemen ergens anders. Bij Sport1 is Schumacher daar nogal uitgesproken over: "De auto is niet goed, maar hij is beter dan ze zeggen. De ene coureur (Sainz) maakt een remfout in de pitlane, terwijl de andere coureur amper kan finishen zonder te crashen. Frank Williams zou mij in die situatie een draai om de oren hebben gegeven. Deze trend is namelijk niet goed."

Problemen bij de coureurs

Volgens Schumacher zijn de coureurs momenteel niet goed genoeg. De Duitse oud-coureur denkt dat er een heleboel moet veranderen in hun gedrag: "Ik zie de grootste problemen bij de coureurs. Ze zijn gewoon niet consistent genoeg. Leclerc laat met zijn fouten zien dat hij of niet volwassen genoeg is of dat hij niet consistent genoeg is om wereldkampioen te worden met Ferrari. Sainz was in één weekend acht tiende langzamer was dan Leclerc. Om eerlijk te zijn, Ferrari doet het momenteel beter dan hun coureurs."