Hamilton ondersteunt ‘coole’ show Miami GP - maar zijn collega's hebben een andere mening

Afgelopen weekend stond de eerste Amerikaanse race van F1-kalender van 2023 op de planning. Met een individuele introductie voor elke Formule 1-coureur was het duidelijk dat de organisatoren van de Miami Grand Prix er een spektakel van wilden maken. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was enthousiast over het hele gebeuren; een groot contrast in vergelijking met zijn collega's.

Om de race flink op te hypen, stond er voor de Miami Grand Prix een bijzonder evenement op het menu. Elke coureur werd door rapper LL Cool J aan het publiek geïntroduceerd, waarbij een orkest en cheerleaders het gebeuren ondersteunden. Lewis Hamilton, die vaak in de Verenigde Staten te vinden is, meende na afloop van de pre-show een goede mening eraan over te houden.

"Ik denk dat het cool is dat de sport blijft groeien en evolueren, in plaats van dat ze bij elke race telkens dezelfde dingen doen. Ze zijn aan het experimenteren, en proberen de show te verbeteren. Daar ben ik een groot fan van. Ongelofelijk, vroeger luisterde ik naar LL Cool J, en nu is hij hier, dat was echt cool. En dan kijk je opzij, en dan zie je beroemdheden zoals Will.i.am en Serena en Venus Williams."

Terwijl het duidelijk is dat Hamilton wel over het gehele gebeuren te spreken was, hebben z'n collega's daar een hele andere mening over. Regerend wereldkampioen Max Verstappen zegt de achterliggende gedachte wel te snappen, maar meent liever zulke soort gebeurtenissen over te slaan. "Persoonlijk ben ik hier niet echt van. Sommige mensen staan graag in de schijnwerpers, maar ik niet. Het was niet nodig (om zo'n show te creëren), ik praat liever met m'n engineers waarbij ik daarna m'n auto instap en ga racen. Maar ik snap het doel om het entertainmentgehalte te verbeteren."

Ook Alonso was er niet geheel over te spreken: "Ik snap waarom mensen hiervoor kiezen, maar ik ben er geen fan van, vooral niet net voordat de race begint. Als we het doen, dan zouden we dat bijvoorbeeld ter vervanging van de rijdersparade kunnen doen. Anders blijven we bezig. Mochten ze dit soort shows er wel in willen houden, dan zou ik het niet bij elke race organiseren. De fans in Miami zijn namelijk echt niet beter dan de fans in bijvoorbeeld Italië, Spanje, Japan of Mexico", meent Alonso.

Gasly beaamt de conclusie van Alonso, en vertelt het prettig te vinden om, voordat de race van start gaat, zich in alle rust erop voor te kunnen bereiden. "De ceremonie duurde te lang, daardoor hadden we niet genoeg tijd om de auto in te gaan. Ik weet niet wat de anderen (coureurs) ervan denken, maar soms moet je gewoon in je eigen bubbel zitten. Ze hebben het goed geprobeerd, en ik verwacht dat er wel wat veranderingen worden aangebracht in het geval er nog zoiets wordt georganiseerd", sluit Gasly af.