Zelfkritische Marko haalt uit: "Je moet niet achter Leclerc rijden"

Het team van Red Bull Racing beleefde een kwalificatie met een lach en een traan. Sergio Perez pakte de pole position terwijl Max Verstappen door de rode vlag niet verder kwam dan de negende plaats. Teamadviseur Helmut Marko is woedend en haalt hard uit naar Charles Leclerc.

Leclerc crashte voor de tweede keer in het huidige raceweekend. De Monegaskische Ferrari-coureur vloog van de baan in zijn tweede run in het tweede kwalificatiegedeelte. Hierdoor werd de rode vlag gezwaaid en aangezien er nog maar anderhalve minuut op de klok stond, besloot de wedstrijdleiding de sessie vroegtijdig te beëindigen. Verstappen kon hierdoor geen tijd noteren.

Eerder de baan op

Het zorgde voor veel woede bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker baalde vooral voor Verstappen, hij rekende hem dat echter niet persoonlijk aan. Na afloop van de kwalificatie meldde Marko zich bij de Duitse tak van Sky Sports waar hij zijn woede uitte: "Het was enorm ongelukkig voor Max. Hij ging een beetje te wijd in de eerste run en we hadden eigenlijk eerder de baan op moeten gaan. We hadden echt de snelheid."

Leclerc

Marko is vooral kwaad op de crashende Leclerc. De Oostenrijker ergerde zich aan de fout van de Monegask en dat stak hij niet bepaald onder stoelen of banken: "We hoeven zelf niet te blijven wachten tot het circuit beter wordt, we zouden veilig zijn als we de eerste startrijen zouden bereiken. Als je het sarcastisch moet zeggen, dan zou je zeggen dat je niet achter Leclerc moet rijden. Je wil er het beste van maken en als je laat naar buiten gaat, dan is de baan beter. Maar nu denk ik niet dat het de juiste beslissing was."