Video: Verstappen zorgt voor hilariteit bij vragen over balsporten

Tijdens een raceweekend schuiven de coureurs aan bij allerlei fanevenementen en andere vraaggesprekken. Ook in Miami was dat het geval en schoven Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez samen aan met Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Hier begrepen ze elkaar eventjes wat minder goed na een vraag over balsporten.

Het viertal wordt gevraagd naar hun vaardigheden in balsporten. Verstappen heeft een duidelijk antwoord en laat weten dat hij 'niet goed is met ballen'. Het zorgt voor de nodige hilariteit bij zijn collega's waarna Gasly nog maar eens navraagt over welke ballen zijn Nederlandse collega het precies heeft.