Marko hekelt DRS-acties: "Ophouden met dit soort manipulatieve trucjes"

Autosportfederatie FIA heeft dit weekend in Miami de DRS-zones flink ingekort. Men deed dit eerder ook al in Azerbeidzjan en ook daar zorgde dat voor veel kritiek en ergernis. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko hekelt deze werkwijze en spreekt zelfs van manipulatieve trucjes om zijn team tegen te werken.

Red Bull was in de afgelopen seizoenen zeer sterk in de DRS-zones. De Oostenrijkse renstal heeft er dan ook baat bij als deze DRS-zones wat langer zijn, de ingreep van de FIA komt dan ook niet als gelegen. Ook andere teams en coureurs zijn kritisch aangezien het aantal inhaalacties hierdoor flink is afgenomen. De FIA heeft nog niet gereageerd op de kritiek.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat er op de achtergrond nog iets anders speelt. In gesprek met Motorsport-Magazin laat Marko weten dat hij vermoedt dat de regels zijn ingevoerd om Red Bull af te remmen: "We moeten ophouden om met dit soort manipulatieve trucjes in te grijpen in de sport. Het is ook bizar dat uitgerekend de mensen van Mercedes aan het jammeren zijn. Jarenlang had Mercedes de superieure motor en ze lagen toen veel verder voor dan wij nu doen. Als je vervolgens twee jaar op rij een slechte auto bouwt, dan moet je je daar op richten."