Concurrentie kan fluiten naar diensten van Hamilton: "Toto en ik komen er wel uit"

Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes loopt eind dit jaar af, maar het is niet een kwestie van of maar wanneer de zevenvoudig kampioen een nieuwe verbintenis tekent voor het team uit Brackley voor een langer verblijf in de koningsklasse.

"Ik ben niet aan het einde van mijn carrière", zei Hamilton tegen de internationale media in Miami. "Ik zit niet in mijn nadagen van mij carrière, ik zit in mijn beste jaren."

De F1-ster is niet de jongste meer van het 20-koppige stel met 38 jaar, echter dat speelt voor hem absoluut geen rol om wel of niet door te gaan in de koningsklasse.

"Het hangt allemaal af van hoe hard ik wil werken en mezelf op mijn best wil houden, zowel fysiek als mentaal."

Hamilton vergelijkt zichzelf met een basketballegende en american football-speler uit Amerika. "Als je naar LeBron [James] kijkt, als je naar Tom Brady kijkt, hebben ze laten zien dat het kan worden volgehouden zolang je toegewijd genoeg bent om er energie en tijd in te steken."

De Brit zijn honger naar een achtste wereldtitel is nog niet gestild. "Op dit moment ben ik niet van plan om te veranderen, ik ben alleen van plan om de drive en de motivatie te vergroten en beter te worden. Ik ben enorm gedreven.''

Hoewel Hamilton al meerdere keren aangaf om in de Formule 1 te blijven, ligt de nieuwe overeenkomst met Mercedes nog op de plank. Speculaties over een vertrek naar Ferrari drukt de meervoudig kampioen de kop in.

"Er is geen paniek, we komen er wel uit. We voelen geen van beiden druk, we zijn altijd eerlijk. Dus als Toto Wolff met iemand aan het praten was, zou hij het mij vertellen en vice versa."

Een gesprek met de Scuderia of Red Bull is recentelijk niet geweest. "Ik ben nog nooit in mijn hele tijd achter de rug van een team met iemand anders gaan praten om te zien of ik ze zover kan krijgen dat ze de lat hoger leggen, zodat hij zijn lat hoger moet leggen."

"Ik heb dat spel nog nooit gespeeld, en hij ook niet. Maar uiteindelijk denk ik dat het hebben van zo'n hechte relatie het soms moeilijk maakt om moeilijke zakelijke discussies te voeren, omdat er emotie bij betrokken is en we heel voorzichtig moeten zijn om uit de cirkel te stappen, de relatie opzij te zetten en ons te concentreren op zaken en wat het beste voor ons is. Ook zakelijk gezien.

"Maar we zijn erin geslaagd om die balans door de jaren heen heel goed te vinden", concludeerde Hamilton.