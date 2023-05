Perez looft Aston Martin: "Weet dat het team ver kan komen"

Het team van Aston Martin maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Britse renstal was in de eerste drie Grands Prix het tweede team achter Red Bull Racing en eindigde afgelopen weekend in Azerbeidzjan voor het eerst in 2023 niet op het podium. Sergio Perez is onder de indruk en verwacht veel van zijn voormalig werkgever.

Aston Martin heeft dit jaar flinke stappen gezet en lijkt niet langer onderdeel te zijn van het middenveld. De Britse renstal van de Canadese zakenman Lawrence Stroll kan dit jaar de degens kruisen met de teams van Ferrari en Mercedes, vorig jaar was dat nog onmogelijk. Ook de komst van Fernando Alonso heeft het team goed gedaan, de Spanjaard eindigde dit seizoen al driemaal als derde.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez reed in het verleden voor de voorgangers van Aston Martin. De Mexicaan was succesvol voor het team dat eerder Force India en Racing Point heette. In gesprek met DAZN is Perez lovend over de Britse renstal: "Ik weet dat het een team is dat ver kan komen. Lawrence Stroll is zeer hongerig en hij wil winnen. Hij zal er alles aan gaan doen om Aston Martin naar de top te brengen. Het wordt interessant om te zien hoe ze zich tijdens dit seizoen gaan ontwikkelen."