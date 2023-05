Marko bevestigt contractverlenging van Newey

Eerder deze week kwamen er geruchten naar buiten over een contractverlenging van Adrian Newey. De Britse topontwerper zou een nieuw contract hebben ondertekend bij zijn werkgever Red Bull Racing. Red Bull zweeg over de verhalen, maar teamadviseur Helmut Marko bevestigt het nieuwe contract van Newey.

Newey is al zeer lang een belangrijke schakel binnen het team van Red Bull Racing. De Brit was verantwoordelijk voor de titelwinnende auto's van Max Verstappen en Sebastian Vettel. Zijn huidige contract loopt aan het einde van het jaar af en er waren dan ook veel geruchten over zijn toekomst. Het lijkt er echter sterk op dat hij gewoon een nieuw contract heeft getekend bij Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet er niet zo moeilijk over. De Oostenrijkse adviseur geeft eerlijk toe dat Newey een nieuw contract heeft getekend. In gesprek met Autobild maakt Marko het nieuws bekend: "De contractverlenging met Newey laat zien dat we aan onze continuïteit blijven werken en dat wij een zeer fijne sfeer hebben binnen ons team. Hij werkt al zeventien jaar voor ons. Alhoewel hij geen levenslang contract heeft, heeft hij wel altijd aantrekkelijke aanbiedingen gehad van concurrenten. Dat zal ook wel zo blijven."