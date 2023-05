Wolff gaat speciale cursus geven op Harvard universiteit

Mercedes-teambaas Toto Wolff is één van de bekendste gezichten van de hedendaagse Formule 1. De Oostenrijker speelde dan ook een belangrijke rol bij de successen van Mercedes in de afgelopen jaren. Wolff zal zijn kennis nu ook gaan overbrengen aan een nieuwe generatie, hij gaat namelijk gastlessen geven aan studenten.

Wolff is aangesteld als gastdocent aan de wereldberoemde universiteit Harvard in de Verenigde Staten. Wolff zal samen met professor Anita Elberse de cursus 'Mercedes F1: Leading a High-Performance Team' gaan geven aan studenten uit het eerste en tweede jaar. Elberse liep in 2021 mee achter de schermen van Mercedes voor een studie over onder meer leiderschap.

Wolff gaf eerder al een aantal gastlessen aan de universiteit. De samenwerking beviel zo goed dat de Oostenrijkse teambaas aankomend jaar weer voor de klas zal gaan staan. In januari 2024 zal Wolff samen met professor Elberse de curcus gaan geven. In een persbericht spreekt Wolff zich uit: "Ik ben trots dat ik mag blijven werken met deze fantastische jonge geesten op Harvard. Zodra ik de campus betreed, word ik geïnspireerd door de nieuwsgierigheid en ambitie van de studenten."

Professor Wolff. 馃憦 Toto has been named Executive Fellow at @HarvardHBS.



Sharing his insights on high-performance leadership, organisational culture and more in guest lectures to the school’s MBA students.