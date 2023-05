Marko ziet een nieuwe Perez: "Hij was een Mexicaanse coureur die van het leven genoot"

Sergio Perez won afgelopen weekend in Azerbeidzjan zijn tweede Grand Prix van het seizoen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur opent hiermee de aanval op zijn titelrivaal én teamgenoot Max Verstappen. Bij Red Bull is men positief over de prestaties van Perez, Helmut Marko heeft hem in de afgelopen jaren flink zien veranderen.

Perez is momenteel bezig met zijn derde seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Mexicaan was in de voorgaande twee seizoenen vooral een zeer goede waterdrager van Max Verstappen, hij stak zijn titelambities echter nooit onder stoelen of banken. Perez staat nu vlak achter Verstappen in het kampioenschap en hij lijkt sterker dan ooit te presteren.

Perez won de Azerbeidzjaanse Grand Prix mede door een ongelukkig getimede pitstop van Verstappen. Bij Red Bull wil men echter ook benadrukken dat Perez zeer sterk voor de dag kwam. Red Bull-adviseur Helmut Marko spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Het was inderdaad ongelukkig getimed met de Safety Car. Maar, Checo heeft ook de meeste podiums hier. Je moet hem dus zeker niet onderschatten. Hij is sinds hij voor ons rijdt flink veranderd. Hij was eerst een Mexicaanse coureur die van het leven genoot. Dat doet hij nog steeds, maar hij doet nu al het nodige werk!"