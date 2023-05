McLaren gunde ziek Piastri rust: "Oscar bleef de hele tijd rustig"

Oscar Piastri beleefde in Azerbeidzjan een bijzonder zwaar raceweekend. De Australische McLaren-coureur was het gehele weekend ziek en daar had hij veel last van. McLaren-teambaas Andrea Stella geeft aan dat men overwoog om Piastri rust te geven gedurende het raceweekend in Bakoe.

Piastri vertelde op de donderdag al dat hij ziek was. De Australische coureur reed vervolgens alle sessies met een flink verzwakt lichaam. De buitenwereld kreeg er weinig van mee, maar binnen McLaren vroeg men zich af of Piastri het wel vol zou houden tijdens de sessies. Piastri vocht zich er dapper door heen en kwam in de Grand Prix als elfde over de streep met een paar seconde achterstand op nummer tien Yuki Tsunoda.

McLaren-teambaas Andrea Stella is onder de indruk van het doorzettingsvermogen van Piastri. Stella stelt dat zijn coureur ook aan de zijlijn had kunnen staan. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "We hebben een paar keer bekeken of het beter was om hem te laten rusten zodat hij op zondag fit zou zijn. We hebben hier meerdere keren over gesproken en we werden goed gesteund door de teamarts. Oscar bleef de hele tijd rustig en gaf aan terug te keren naar de box als het niet ging. Op sommige momenten wilden we er voor zorgen dat hij op zondag in orde was en niet in een andere sessie."