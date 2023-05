Wolff baalt van tegenvallende race: "Misschien was de DRS-zone te kort"

De Azerbeidzjaanse Grand Prix was afgelopen weekend alles behalve een spektakelstuk. De verwachte chaos bleef uit en ook het aantal inhaalacties viel tegen. Het was opvallend, aangezien er veel werd ingehaald in de voorgaande edities van de Grand Prix. Toto Wolff wijst naar een opvallende oorzaak van deze problemen.

In de voorgaande edities van de Azerbeidzjaanse Grand Prix vonden er veel inhaalacties plaats. Afgelopen weekend was dit echter niet het geval, de race was niet bepaald spannend en de coureurs konden elkaar amper inhalen. Opvallend genoeg had de FIA voorafgaand het raceweekend bekend gemaakt dat ze de laatste DRS-zone korter hadden gemaakt. Niet iedereen was daar even blij mee.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde ook van de enigszins saaie race in de straten van Bakoe. De Oostenrijkse teambaas is het eens met de coureurs, hij wijst dan ook naar de FIA. In gesprek met zijn landgenoten van ORF spreekt Wolff zich over deze zaak uit: "In de voorgaande jaren was het op dit circuit altijd best makkelijk om elkaar in te halen, we hebben misschien de DRS-zone iets te kort gemaakt. We hebben hier van geleerd voor volgend jaar."