Marko niet helemaal tevreden: "Moeten hard aan de bak"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer simpele Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Oostenrijkse formatie zag Sergio Perez de Grand Prix winnen en Max Verstappen als tweede over de finish komen. Helmut Marko was vanzelfsprekend blij, maar de teamadviseur heeft ook een puntje van kritiek.

Red Bull startte de Grand Prix in Bakoe op de tweede en derde plaats. Ferrari-coureur Charles Leclerc startte de race op de pole position, maar al na een paar rondjes was hij ingehaald door Verstappen en Perez. Na de Safety Car-fase vond Perez zichzelf terug in de leidende positie en moest Verstappen nog eventjes gaan jagen op de tweede plaats.

Tevredenheid

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer tevreden met het resultaat van zijn coureurs. De Oostenrijker reageerde op de race bij zijn landgenoten van ORF: "Een dubbelzege en ook een eerste en een derde plaats in de Sprint. We zijn daar zeer tevreden mee. Max had pech met de Safety Car en hij wist geen goede afstelling te vinden. Het kostte hem veel tijd en daardoor kon hij niet het maximale uit zijn auto halen. Hij kon het tempo van Perez niet meer volgen."

Dezelfde rondetijden

Marko was echter niet helemaal tevreden met het resultaat. De Red Bull-adviseur zag dat het in de slotfase niet helemaal op rolletjes liep. Marko zag de concurrentie dichterbij komen en meent dat zijn coureurs niet rustig aan deden: "Wat voor ons alarmerend was, was dat zowel Leclerc als Alonso in de laatste acht rondes dezelfde rondetijden reden als wij. We moeten hard aan de bak om er zeker van te zijn dat er aan het einde van de race niets gebeurt."