Ocon schrok van absurde situatie: "Dit had een groot ongeval kunnen zijn"

Esteban Ocon beleefde angstige momenten in de slotfase van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Franse Alpine-coureur kreeg bij zijn late pitstop te maken met een zeer drukke pitlane. Hij kon net op tijd remmen om een ramp te voorkomen, hij spreekt zelf van een moment dat niemand wil meemaken.

Ocon startte de Grand Prix in de straten van Bakoe vanuit de pitstraat. De Fransman en zijn team gokte vervolgens op een late Safety Car, maar deze kwam niet. Ocon werd daarom in de laatste ronde naar binnen gehaald voor nieuwe banden, maar op dat moment was men in de pitlane bezig met de voorbereidingen voor de podiumceremonie. Ocon kon de fotografen nog maar net op tijd ontwijken.

Groot ongeval

Hij schrok zich een hoedje en was na afloop vooral blij dat hij niemand had geraakt. Het absurde moment werd daarna naar de stewards doorverwezen. Ocon legde zijn kijk op de zaak uit bij Viaplay: "Het is iets wat we niet willen zien. Ik begrijp niet waarom ze het podium gaan voorbereiden als er nog één rondje op de planning staan, we waren nog gewoon aan het racen. Ik kwam aan met 300 kilometer per uur op de teller en ik remde op het laatste moment. Ik moest daarna nog een keer remmen om die mensen te ontwijken. Dit had een groot ongeval kunnen zijn, dat willen we niet zien."

Schrikken

Ocon is niet te spreken over het incident dat deed denken aan een soort gelijk moment met Alexander Albon in Australië in 2022. Ocon laat het niet rusten en heeft besloten om aan de bel te gaan trekken. Hij is hier nogal duidelijk over: "Het is bizar en ik ga dit bespreken met de FIA. Ik schrok hiervan. Ik heb dan wel controle over de auto, maar ik zou het niet leuk hebben gevonden als ik in de pitlane had gestaan."