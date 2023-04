Alpine vindt wederom problemen bij auto Gasly

Het Azerbeidzjaanse raceweekend verloopt voor Pierre Gasly momenteel alles behalve naar wens. De Franse Alpine-coureur kende een zeer teleurstellende vrijdag en ook de Sprint Shootout van vanochtend liep uit in een enorme teleurstelling voor Gasly. Alpine vond namelijk weer problemen aan zijn auto.

Na een brand in de eerste vrije training en een crash in de kwalificatie, was het vandaag weer raak voor Gasly in de Sprint Shootout. In het eerste gedeelte van de sessie kwam hij al snel naar binnen en bleef hij steken op de negentiende plaats. Het team liet weten dat er een mogelijk lek is gevonden aan de uitlaat van de wagen van Gasly. Hierdoor kon hij niet meer in actie komen en onderzocht men de oorzaak van het probleem.