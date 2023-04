Marko maakt zich niet druk: "Normaal gesproken sneller in de race"

Het team van Red Bull Racing arriveerde in Azerbeidzjan als de grote favoriet. Na afloop van de kwalificatie moet men erkennen dat Ferrari veel sneller is dan gedacht. De Italiaanse renstal pakte met Charles Leclerc de pole position. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez claimden plek 2 en 3, Helmut Marko maakt zich dan ook geen zorgen.

Red Bull was in de eerste, en enige, vrije training in Azerbeidzjan aardig op dreef. Het was de verwachting dat de Oostenrijkse renstal deze goede vorm kom voortzetten in de kwalificatie van vanmiddag. Niets bleek echter minder waar te zijn want Ferrari was veel sneller dan gedacht. Leclerc was de grote uitdager van Verstappen en ze noteerden in de eerste run van Q3 zelfs precies dezelfde tijd.

Na afloop van de kwalificatie maakte men bij Red Bull Racing zich niet al te veel zorgen. De Oostenrijkse renstal weet dat er op zondag pas wordt gestreden om de echte prijzen. Teamadviseur Helmut Marko gaf na afloop tekst en uitleg bij ORF: "We wisten dat we snel zouden zijn over één rondje. Alles had perfect moeten zijn voor ons. De baan werd echter al snel slechter, we hadden de bandenspanning waarschijnlijk niet goed onder controle. In de tweede sector verloren we relatief veel, maar dat maakt niet uit. We staan op de eerste startrij en zijn normaal gesproken sneller in de race."