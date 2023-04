Alpine wil Mercedes uitdagen met nieuwe updates

Het team van Alpine heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Franse renstal kan aardig meekomen in het middenveld, maar kende tevens ook veel pech. Bij Alpine heeft men echter veel vertrouwen in hun eigen kunnen, ze verwachten dat ze met de nieuwe updates het team van Mercedes kunnen uitdagen.

Alpine staat momenteel op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap met in totaal acht punten. Coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon hadden meer punten kunnen scoren, maar ze kenden veel pech in de eerste drie Grands Prix. Ocon liep in Bahrein tegen een handvol straffen aan en in Australië ging het helemaal mis. Ocon en Gasly raakten elkaar in Melbourne op ongelukkige wijze bij de tweede rollende herstart waardoor ze allebei uitvielen.

Bij Alpine heeft men veel vertrouwen in hun eigen kunnen. De Franse renstal heeft voor de komende Grand Prix-weekenden grote updates aangekondigd. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft veel zelfvertrouwen en denkt dat zijn team Mercedes kan uitdagen. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "We denken echt dat we ze kunnen uitdagen. We hebben een aardig updatepakket op de planning staan voor Bakoe en een wat minder grote update voor de race daarna in Miami. We blijven keihard door pushen."