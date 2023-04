Tsunoda onder de indruk van De Vries: "Hij gaf toen al meer feedback dan ik"

Yuki Tsunoda en Nyck de Vries zijn dit seizoen voor het eerst elkaars teamgenoten bij het team van AlphaTauri. De Vries zet zijn eerste stapjes in dienst van de Italiaanse renstal terwijl Tsunoda al wat langer in dienst is van het team. De Japanner is onder de indruk van de feedback van De Vries.

De Vries rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Friese coureur zat jaren dicht tegen de Formule 1 aan, maar een debuut bleef lange tijd uit. Vorig jaar debuteerde hij als invaller bij Williams en verdiende hij uiteindelijk een stoeltje bij AlphaTauri. Zijn resultaten vallen vooralsnog tegen, maar bij het team is men louter positief.

Tsunoda moest eventjes wennen aan zijn nieuwe teamgenoot bij AlphaTauri. De Japanse coureur laat in de podcast Beyond the Grid weten dat De Vries vooral schittert op stratencircuits: "Hij rijdt heel erg dicht langs de muur, dat heeft hij waarschijnlijk geleerd in de Formule E aangezien ze daar veel op stratencircuits rijden. Ik ben ook onder de indruk van zijn feedback. Hij is heel specifiek en geeft veel informatie over de auto, dat is echt heel spot on. Hij gaf tijdens de test in Abu Dhabi meer feedback dan ik. Ik leer heel erg veel van hem."