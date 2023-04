Marko tipte Mercedes over Hamilton: "Achteraf gezien een inschattingsfout"

Lewis Hamilton viert dit jaar zijn tienjarige jubileum in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat sinds 2013 onder contract bij Mercedes en die samenwerking bleek een schot in de roos. Volgens Helmut Marko is de samenwerking tussen Hamilton en Mercedes mede aan hem te danken.

Hamilton groeide in dienst van Mercedes uit tot één van de succesvolste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Brit reed voor zijn Mercedes-tijd voor het team van McLaren. In dienst van de Britse renstal debuteerde hij in 2007 in de sport en werd hij een jaar later voor het eerst wereldkampioen. Hamilton wilde in 2012 zijn contract niet verlengen en vertrok dus naar Mercedes.

Lauda

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko laat weten dat hij per ongeluk een grote rol speelde bij de transfer van Hamilton. De Oostenrijker laat aan Sport Bild weten dat hij eind 2012 belangrijke informatie aan Niki Lauda gaf: "Ik zei tegen hem dat Lewis beschikbaar zou zijn. Op dat moment gingen wij ervanuit dat Lewis bij Mercedes veel minder gevaarlijk zou zijn dan bij zijn toenmalige werkgever McLaren."

Inschattingsfout

Die gedachte van Marko bleek dus een aardige misvatting te zijn. Hamilton werd zes keer wereldkampioen bij Mercedes en is de ideale ambassadeur van het team geworden. Marko kan er wel om lachen, maar ziet wel in dat hij dit vandaag de dag anders zou doen: "Achteraf gezien was dat best wel een inschattingsfout. Op dat moment konden we dat natuurlijk niet weten. Met de kennis van vandaag zou ik zoiets niet weer doen!"