Alonso: Behaalde successen Hamilton en Schumacher 'waarschijnlijk' niet haalbaar

Volgens de kersverse Aston Martin-coureur Fernando Alonso zit toekomstig F1-glorie er dik in. De Spanjaard boezemt zijn nieuwe werkgever veel vertrouwen in dat successen binnen de koningsklasse zeker te behalen zijn, mits alles in de juiste richting blijft gaan. Ondanks zijn positieve uitstraling, wil Alonso echter nog niet denken of hij de hoogtes van Lewis Hamilton en Michael Schumacher kan bereiken, die beiden maar liefst zevenmaal het wereldkampioenschap hebben binnengesleept.

Fernando Alonso heeft sinds de start van dit F1-seizoen een verrassende transfer naar Aston Martin gemaakt, maar zijn beslissing heeft hem tot nu toe zeker geen windeieren gelegd. Zijn keuze op de Britse renstal betekent dat de tweevoudig wereldkampioen wat betreft behaalde podiums tot nu toe al op drie uit drie staat. De prijsvraag blijft echter: kan de Spanjaard er in de toekomst nog een, of misschien wel meerdere wereldtitels op zijn naam laten bijschrijven?

"Als je jarenlang racet, dan begin je na verloop van tijd natuurlijk records te breken. Maar het enige wat telt is het behalen van overwinningen en om het recordaantal wereldtitels te verbreken. Dat is op het moment waarschijnlijk niet haalbaar, omdat de zeven van Michael (Schumacher) en (Lewis) Hamilton te hoog zijn. Maar, dat blijft uiteindelijk wel het doel", sluit Alonso strijdvaardig af.