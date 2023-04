Brown verwacht drie of vier aanmeldingen van nieuwe teams

Het is algemeen bekend dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Meerdere partijen hebben aangegeven de sport te willen betreden, maar van nog maar één team is het duidelijk dat ze zich echt hebben aangemeld. Zak Brown gaat ervanuit dat daar nog twee of drie teams bij zullen komen.

Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar een proces waarbij mogelijke nieuwe Formule 1-teams zich kunnen aanmelden. Meerdere partijen spraken hun interesse uit, maar vooralsnog heeft alleen Andretti Cadillac zich echt aangemeld bij de FIA. Of er nog meer officiële aanmeldingen bijkomen, is vooralsnog onduidelijk. Alleen Andretti Cadillac heeft de plannen in de openbaarheid gedeeld.

McLaren CEO Zak Brown steekt niet onder stoelen of banken dat hij een voorstander is van de komst van Andretti Cadillac. Hij verwacht snel meer duidelijkheid van de FIA en de Formule 1. Op 26 april staat er een meeting gepland en dan wordt er waarschijnlijk meer duidelijk. In gesprek met Associated Press spreekt Brown zich uit: "Ik denk dat er uiteindelijk drie of vier teams zullen zijn die de sport willen betreden. Ik zou het leuk vinden als er meer teams bijkomen op de grid, maar dat moet wel gebeuren onder de juiste voorwaarden."