Russell begrijpt keuze Verstappen: "Had zijn loopbaan kunnen beschadigen"

Max Verstappen is al zijn gehele Formule 1-loopbaan onderdeel van de Red Bull-familie. In 2015 debuteerde hij op jonge leeftijd bij Toro Rosso waarna hij al in 2016 promoveerde naar Red Bull Racing. Verstappen boekte vervolgens veel successen in dienst van de Oostenrijkse renstal. George Russell denkt dat het een ander verhaal was geweest als Verstappen voor Mercedes had gekozen.

Verstappen is momenteel de sterkste man in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur jaagt momenteel op zijn derde wereldtitel op rij. In 2021 en 2022 veroverde Verstappen zijn wereldtitels, voor zijn eerste wereldtitel moest hij een intens titelduel uitvechten met Lewis Hamilton. De Brit groeide in dat seizoen uit tot de grote rivaal van Verstappen.

Hamilton

Volgens Mercedes-coureur George Russell is het goed dat Verstappen voor Red Bull heeft gekozen. De Brit denkt dat Verstappen het veel moeilijker had gehad als hij voor Mercedes had gereden. In een interview met SquareMile spreekt Russell zich uit: "Als Max naar een team zoals Mercedes was gegaan en daar had gestreden met Lewis Hamilton in bloedvorm, dan zou dat zijn loopbaan kunnen beschadigen."

Ervaring

Russell denkt dat Verstappen het beste uit zijn loopbaan kan halen bij Red Bull. De Brit is dan ook blij voor Verstappen, maar geeft ook aan hoe het had kunnen lopen: "Je moet het vanuit twee kanten bekijken. Max was een veel betere coureur na vier jaar ervaring vergeleken met toen hij achttien maanden ervaring had. Als hij had moeten strijden met iemand die op zijn beste was, dan bevond Max zich nu misschien niet op deze positie."