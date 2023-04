McLaren-CEO Brown bevestigt: Contract Norris bevat geen exit-clausules

De papajakleurige renstal McLaren verkeert in zwaar weer. Na een teleurstellend 2022 is ook dit Formule 1-seizoen op matige wijze begonnen, wat betekent dat de geruchten rond een transfer van haar coureur Lando Norris in volume begint te rijzen. Het was voor langere tijd speculeren of het contract van de Britse jongeling enige exit-clausules zou bevatten, maar daar is nu dan eindelijk maar toch een einde aan gekomen. McLaren-CEO Zak Brown weet namelijk te bevestigen dat er geen exit-clausules in het contract van Norris aanwezig zijn.

Net zoals 2022, is ook dit Formule 1-seizoen door McLaren op matige wijze begonnen. Naast een aantal betrouwbaarheidsproblemen lijkt de MCL60-bolide, althans op het moment van schrijven – niet over de juiste performance te beschikken dan dat het team vooraf had gehoopt.

Zodoende heeft Mclaren-CEO Zak Brown in samenwerking met teambaas Andrea Stella nu een grote reorganisatie aangekondigd, waarbij de heren hopen dat gedurende het seizoen de stijgende lijn naar boven weer gevonden kan worden.

De tegenvallende resultaten heeft tot veel speculatie over een potentiële transfer van coureur Lando Norris geleid. Naar verluidt zou Red Bull haar vizier op de Britse jongeling hebben gericht om hem naast maatje Max Verstappen te plaatsen. De verhalen rondom Norris betekende dat er dan ook veel gespeculeerd werd over zijn contract, en of er eventuele exit-clausules in verwerkt zitten.

Aan alle what-ifs wordt nu door Brown een einde aan gemaakt. De topman van Mclaren bevestigt namelijk tegenover Sky Sports dat het contract van Norris geen exit-clausules bevat: "Hij heeft nul exit-clausules. Stel dat zijn contract afloopt en wij presteren niet op het niveau waar hij races kan winnen en om de wereldtitel kan vechten, dan zou denk ik iedereen wel vertrekken. Iedereen is hier om te winnen."

"Hij heeft een contract met ons, en nog belangrijker, hij is heel blij om deel van dit team uit te maken. Hij ziet de progressie die wij maken – hij is een echte teamspeler. Naast het onderwerp contracten gaat het erom dat hij zich hier goed voelt. Hij zit samen met ons op deze reis, en wij hebben de tijd om aan hem te kunnen bewijzen dat we hem een auto kunnen bieden die races kan winnen", is Brown vertrouwend.