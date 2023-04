Video: Gasly en Leclerc genieten van tenniswedstrijd

Aangezien het Formule 1-seizoen pas later deze maand wordt vervolgd, kunnen de coureurs nog eventjes genieten van hun vrije tijd. Een aantal coureurs gebruikt deze tijd om te genieten van andere sporten. Ferrari-coureur Charles Leclerc en Alpine-coureur Pierre Gasly genoten samen van een potje tennis.

De twee coureurs bezochten een tennistoernooi in Monaco. Leclerc en Gasly bekeken de tenniswedstrijden met verregaande interesse. Op beelden is te zien dat vooral Leclerc intens meeleefde met de sporters op de tennisbaan. De Monegaskische Ferrari-coureur vond het overduidelijk spannend en sloeg meerdere keren de handen voor de ogen.

