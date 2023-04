Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat Ayrton Senna in de McLaren-Ford een van zijn meest memorabele optredens afleverde op het circuit van Donington Park.

Het meest opmerkelijke van de eerste en laatste F1-wedstrijd op het Engelse parcours was tijdens de openingsronde. De Braziliaan haalde in de stromende regen vier tegenstanders in: Michael Schumacher, Karl Wedlinger, Damon Hill en Alain Prost.

Senna won uiteindelijk de wedstrijd met een voorsprong van 83 seconden op de nummer twee. Dat ging tijdens de race niet zonder slag of stoot. Na een mislukte pitstop van de Braziliaan naar droogweerbanden kwam eeuwig rivaal Prost weer voor hem terecht in ronde 35 van de 76.

Even later begon het weer te regen en Prost besloot om weer terug te gaan naar de regenband. Senna bleef buiten en hoopte erop dat de regen op zou houden. De wereldkampioen van 1988, 1990 en 1991 kreeg gelijk. Prost ging opnieuw naar binnen om terug te switchen naar slicks. Een extra bandenwissel en een sputterende krachtbron bij de pitstop zorgde ervoor dat de Fransman de leiding verloor in ronde 39 en een flinke achterstand opliep.

De pech voor Prost hield niet op, want de Williams-coureur kreeg ook nog eens een lekke band. Senna had hierdoor van niemand meer wat te duchten en bijna het hele veld werd op een ronde gezet, op Damon Hill na in de tweede Williams. Prost werd alsnog derde.

Hieronder de openingsronde in beeld, ook wel The Laps of God genoemd.