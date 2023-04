Todt vergelijkt Verstappen met Schumacher: "Op dat punt zijn ze gelijk"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat wederom aan de leiding van het wereldkampioenschap en heeft nog steeds de kans om voor de derde keer op rij wereldkampioen te worden. Jean Todt ziet in ieder geval gelijkenissen tussen Verstappen en Michael Schumacher.

Verstappen is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull-coureur is zeer snel en heeft dan ook al twee van de eerste drie Grands Prix op zijn naam geschreven. Daarnaast profiteert hij ook van het feit dat zijn team Red Bull Racing momenteel heerst in de Formule 1.

Voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president Jean Todt is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Fransman durft hem in gesprek met Corriere della Sera zelfs te vergelijken met Michael Schumacher: "Op menselijk niveau ken ik Max niet goed genoeg om hem te kunnen beoordelen. Toen Michael nog racete leek het soms alsof hij verwaand was, dat had hij eigenlijk nodig om zijn bescheidenheid te verbergen. Hij haalde nooit uit naar het team, ook niet toen hij in 199 zijn benen brak. Het is niet mijn intentie om deze twee te vergelijken, maar op dat punten zijn ze gelijk."