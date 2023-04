Ferrari dient right to review in na Australische tijdstraf Sainz

De Australische Grand Prix van afgelopen weekend krijgt een staartje. Na de chaotische slotfase werd Carlos Sainz bestraft vanwege zijn moment met Fernando Alonso. De Ferrari-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden en reageerde ontstemd, Ferrari heeft nu aangekondigd dat ze een right to review hebben ingediend bij de FIA.

De tweede staande herstart in Australië was een enorme chaos. Meerdere coureurs raakten betrokken bij incidenten en Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nyck de Vries en Logan Sargeant vielen uit. Ferrari-coureur Carlos Sainz raakte Fernando Alonso waardoor de Aston Martin-coureur spinde. De stewards onderzochten het incidenten en Sainz werd bestraft, hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Aangezien er alleen nog een rondje achter de Safety Car werd gereden, viel hij ver terug.

Sainz was woedend en liet dat tijdens de code rood weten over de boordradio. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft nu aan dat Ferrari een 'right to review'-procedure is gestart. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We zijn in gesprek met de FIA en we hebben onze documenten opgestuurd. We willen nu verder niets loslaten over de gesprekken. We hebben het moment met de Alpines gezien en het moment met Sargeant en De Vries. Die incidenten waren op hetzelfde moment, maar de reactie van de stewards was anders. We hebben onze argumenten, maar die houden we voor de FIA."