Marko voorstander van nieuw sprintformat

De Formule 1 denkt momenteel aan een compleet nieuw sprintformat, mogelijk gaan deze regels al gelden in Azerbeidzjan. Het plan kent niet veel voorstanders, onder andere Max Verstappen is er niet blij mee. Toch zijn er ook kopstukken met een andere mening, Helmut Marko is namelijk een groot voorstander van een nieuw format.

Vorige week kwamen er verhalen naar buiten over een mogelijk nieuw format voor het sprintweekend. Men wil namelijk de sprint op de zaterdag zoveel mogelijk loskoppelen van de rest van het weekend. Er wordt gedacht aan een extra kwalificatie op de zaterdag, deze zal dan de startopstelling voor de sprint moeten bepalen. Op de vrijdag wordt er dan een kwalificatie afgewerkt die de startopstelling voor de Grand Prix bepaalt. Men wil deze wijzigingen het liefst al in Azerbeidzjan doorvoeren.

Het sprint-plan kent niet veel voorstanders, niet iedereen is immers fan van de sprints. Red Bull-adviseur Helmut Marko is wel blij met de nieuwe plannen. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "We hebben dit vorig jaar al gezegd. Dit zou tenminste een betere oplossing zijn. De sprints zouden er spannender door kunnen worden omdat je meer risico's neemt. In de oude situatie is het zo dat je zondag achteraan start als je zaterdag uitvalt. Het helpt natuurlijk niet om risico's te nemen."