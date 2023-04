Pérez: Laagstaande zon zorgde voor gevaar bij Grand Prix Australië

In navolging van vele andere kritische stemmen over de recentelijke Grand Prix in Australië, weet ook Red Bull-coureur Sergio Pérez een negatief punt te benoemen. Volgens de Mexicaan was de tweede helft van de race op het stratencircuit van Melbourne Park te gevaarlijk, omdat de laagstaande zon het zicht van de coureurs te veel zou hinderen.

De Grand Prix van Australië afgelopen zondag was een doldwaze editie, waarbij maar liefst driemaal de rode vlag werd gezwaaid. Vooral de herstart in ronde 57 betekende een grote puinhoop; onder andere Carlos Sainz, Fernando Alonso, beide Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon waren bij incidenten betrokken, waardoor de raceleiding genoodzaakt was om meteen na de start de rode vlag opnieuw te tonen.

Dankzij alle vertragingen duurde de race langer dan wanneer er de Grand Prix vrij van incidenten zou zijn. Hierdoor vloog de middagzon voorbij, met als resultaat dat de tweede helft van de race op Melbourne Park door een laagstaande zon vergezeld was.

Sergio Pérez, teamgenoot van Nederlander Max Verstappen, was niet te spreken over de zichtbaarheid vanuit zijn RB19-wagen. "Er was totaal geen zichtbaarheid toen we bocht 1 inkwamen", begint de Mexicaan over de herstart in ronde 57. "De warm-up was al gevaarlijk, maar de herstart ook. We konden amper iets zien. We zouden niet meer in dit soort omstandigheden moeten rijden. Er zal een moment komen dat het fout gaat, en dan komt er een groot ongeluk. De laatste dertig ronden waren we niets meer dan een passagier, zo weinig zichtbaarheid hadden we."

Pérez had los van de chaotische gebeurtenissen in Melbourne überhaupt geen goed raceweekend. De Red bull-coureur vloog vroeg tijdens de eerste kwalificatiesessie van de baan, met als resultaat dat hij op de zondag vanuit de pitstraat zich voor een inhaalrace moest gaan opmaken. Met een uiteindelijke vijfde eindplaats ziet hij Verstappen in het rijderskampioenschap uitlopen.