Szafnauer blijft positief na dubbelcrash Alpine: "Pace van ons is goed"

De Franse Formule 1-renstal Alpine heeft een zwaar weekend achter de rug. Coureurs Esteban Ocon, maar vooral teamgenoot Pierre Gasly verkeerden bij de Grand Prix van Australië in een zeer fortuinlijke positie om een goed aantal punten mee naar huis te nemen. Bij de chaotische herstart van ronde 57 botsten beide coureurs tegen elkaar aan, met als resultaat dat het team nul punten wist te scoren. Teambaas Otmar Szafnauer laat weten veel positiefs vanuit Melbourne mee te nemen, ondanks dat zijn coureurs flinke puntenscores hebben laten liggen.

Bij het samenkomen van beide Alpine-coureurs was vooral Pierre Gasly zichtbaar aangeslagen. De Fransman had volgens velen de hoofdrol in de onderlinge crash met teamgenoot Esteban Ocon, waardoor beide auto's de race niet meer konden afmaken. Gasly's toestand was echter niet voor lange duur, meent teambaas Otmar Szafnauer:

"Pierre (Gasly) zei: 'ik wou dat ik niet van de baan af ging, want vervolgens kon ik geen gas meer geven.' Dus, ondanks dat hij niet blij was om een vijfde finishplaats te verliezen, leek hij wel heel tevreden te zijn dat hij op dat niveau kon racen. Het lijkt erop dat hij de race al achter zit heeft gelaten en dat onze pace goed is."

"We hebben nog twintig races te gaan. Kom maar op met die upgrades. Als we deze pace blijven volhouden en tussen de top vijf auto's kunnen blijven racen, dan zitten we er goed bij. Pierre was niet boos of geïrriteerd, het was eerder positief over het feit dat hij echt de pace had", sluit Szafnauer tevreden af.