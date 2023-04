Verstappen reageert op uitspraken Russell

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won de eerste drie Grands Prix en de concurrentie maakt zich zorgen over de pace van Red Bull. George Russell denkt zelfs dat het team rustig aan doet. Max Verstappen haalt zijn schouders op over die uitspraken.

Red Bull won met Verstappen afgelopen weekend de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne. Mercedes-coureur George Russell zag de pace van de Red Bull en schrok zich rot. De Brit is zelfs van mening dat men bij Red Bull Racing rustig aan doet. Russell denkt dat men dit doet om te voorkomen dat de FIA ze gaat tegenhouden.

Banden

Max Verstappen heeft de woorden van Russell ook gehoord. De regerend wereldkampioen maakt zich er echter niet zo druk om. Aan de BBC laat Verstappen weten geen reactie van de FIA te verwachten: "Ik denk niet dat er iets is dat ze kunnen doen. We doen gewoon ons best met de ontwikkelingen, maar we waren ook de pace aan het managen tijdens de race. Niemand wist immers hoelang de banden het vol konden houden."

Geen risico's nemen

Verstappen ontkent niet dat Red Bull momenteel een snellere auto heeft dan de concurrentie. De Nederlander legt de zaak uit: "Het ging er gewoon om dat we de auto naar de finish konden brengen, we hadden wel wat meer pace dan de rest. Het is dat geval niet nodig om elk rondje een halve seconde te winnen en in dat proces je banden te verpesten. Uiteindelijk weet je nooit of er een Safety Car komt of een rode vlag. Het was niet nodig om dat risico te nemen."