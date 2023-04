Russell denkt dat Red Bull rustig aan doet: "Sneller dan ze lijken"

Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen won afgelopen weekend zijn tweede Grand Prix van het seizoen, zijn teamgenoot Sergio Perez won twee weken terug in Saoedi-Arabië. Mercedes-coureur George Russell baalt van de kracht van Red Bull, hij denkt dat de Oostenrijkse renstal nog rustig aan doet.

Red Bull en Verstappen hadden afgelopen weekend wederom een grote voorsprong op de concurrentie. De Nederlandse coureur greep de leiding na de eerste herstart door op zeer simpele wijze Lewis Hamilton voorbij te steken. De overheersing van Red Bull is opvallend en de concurrentie vreest dat ze de Oostenrijkse renstal niet meer kunnen bijhalen.

Inhouden

Mercedes-coureur George Russell viel in Australië uit met motorproblemen. De Brit probeerde Verstappen voor te blijven, maar hij schrok van de snelheid van de Red Bull. Bij de BBC spreekt Russell zich uit: "Ze houden zich zeker weten in. Ik denk dat ze zich generen voor hun echt potentie, ze zijn sneller dan ze lijken. Ze denken dat de sport ze tegen zal houden. Realistisch gezien zijn ze waarschijnlijk minstens zes of zeven tienden sneller dan de rest van het veld."

Pushen

Russell was echter ook onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Britse Mercedes-coureur stak de Nederlander voorbij bij de start, maar Verstappen was beduidend sneller. Russell is daar nogal duidelijk over: "Verstappen heeft echt geen enkele reden om te gaan pushen, dat geldt ook voor Red Bull. Ze hebben het als team goed gedaan, we kunnen ze dat niet ontnemen. We moeten echt een tandje bij gaan zetten."