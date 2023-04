Russell hekelt rode vlag: "Ik vond het compleet onnodig"

De Australische Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door opvallende beslissingen van de wedstrijdleiding. De eerste twee rode vlaggen waren volgens velen onnodig. Ook Mercedes-coureur George Russell snapt er niets van. De Britse coureur is van mening dat er nog veel moet worden verbeterd op dit gebied.

De eerste rode vlag werd gezwaaid na een crash van Williams-coureur Alexander Albon. De Thai was de macht over het stuur verloren en was tegen de bandenstapel geklapt. Albon was in orde, maar het circuit was bezaaid met grind en onderdelen. De wedstrijdleiding greep in en koos uiteindelijk voor een rode vlag. Veel coureurs vroegen zich af of dit wel een goede beslissing was.

Onnodig

Mercedes-coureur George Russell had vlak voor de rode vlag een pitstop gemaakt onder de Safety Car, hij ondervond dus ook op sportief vlak hinder van de situatie. Na afloop sprak Russell zich uit bij Motorsport.com: "Ik vond die rode vlag compleet onnodig. Er lag natuurlijk best wel veel grind op de baan, maar er was wel een duidelijke racelijn zichtbaar. In het verleden heb ik het wel eens slechter gezien."

Saoedi-Arabië

Russell, tevens één van de kopstukken van coureursvakbond GPDA, is van mening dat de wedstrijdleiding wederom de mist in ging. De Brit legt zijn mening uit: "Het deed mij denken aan de race in Saoedi-Arabië. Daar kwam de Safety Car in de baan terwijl de gestrande auto buiten het circuit stond. Ik begrijp niet echt wat er momenteel aan de hand is met de besluitvorming. We proberen allemaal samen te werken met de FIA om de situatie te verbeteren. Blijkbaar is dat een grote uitdaging."