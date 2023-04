Gasly ontloopt straf, stewards grijpen niet in na crash met Ocon

Pierre Gasly moest vandaag eventjes vrezen voor een nieuwe straf en dus een mogelijke schorsing van één race. De Fransman raakte bij de tweede herstart de auto van zijn Alpine-teamgenoot Esteban Ocon. De twee coureurs moesten zich melden bij de stewards, maar er volgt geen straf.

Aangezien Gasly momenteel tien strafpunten heeft, moet hij op zijn tellen passen. De Franse coureur wordt immers voor één race geschorst zodra hij twaalf strafpunten bij elkaar heeft gereden. De stewards spraken met beide coureurs, maar het leverde niemand een straf op. Volgens de stewards was het niets meer dan een gewoon race incident.

New document: Decision - Car 10 - Incident with car 31

Published on 02-04-2023 14:46 CEThttps://t.co/SGCTIenLFl#F1 #Formula1 FIA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIA #AustralianGP 馃嚘馃嚭 pic.twitter.com/xhEKpCRW4B