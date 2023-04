Alpine-coureurs naar stewards, Gasly moet vrezen voor schorsing

Het team van Alpine beleefde een rampzalige Australische Grand Prix. Na de laatste herstart ging het helemaal mis en crashte Esteban Ocon en Pierre Gasly allebei op vrijwel dezelfde positie. Beide coureurs raakten elkaar en dat leverde veel schade op, en een tripje naar de stewards.

Allebei de coureurs moeten zich namelijk melden bij de wedstrijdleiding. Voor Gasly kan dit voor grote problemen zorgen aangezien hij momenteel 10 strafpunten heeft. Als de Fransman wordt aangewezen als schuldige, dan levert hem dat waarschijnlijk een schorsing op, die volgt immers bij twaalf strafpunten.

New document: Summons - Car 10 - Incident with car 31

Published on 02-04-2023 09:54 CEThttps://t.co/xQ3Iw7N0If#F1 #Formula1 FIA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIA #AustralianGP 馃嚘馃嚭 pic.twitter.com/hkqZzalic5