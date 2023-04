Tweede rode vlag na crash Magnussen

Voor de tweede keer in de Australische Grand Prix heeft de wedstrijdleiding voor een rode vlag gekozen. In de 56ste van de 58 rondes heeft men de race stilgelegd na een crash van Kevin Magnussen. De Deen raakte de muur waardoor zijn achterwielophanging afbrak en hij zijn band verloor.

Het lijkt erop dat de wedstrijdleiding de race niet wil finishen onder een Safety Car. Na een soortgelijke situatie in Monza vorig jaar lijkt men te kiezen voor de show, hetgeen wat er niet gebeurde in Monza. Er is echter ook nog altijd een kans dat de race niet wordt hervat, deze kans lijkt echter gering.

