Sainz wil Mercedes niet onderschatten: "Konden ze simpelweg niet bijhouden"

Het team van Mercedes was de grote verrassing van de kwalificatie in Australië. George Russell en Lewis Hamilton noteerden de tweede en de derde tijd achter Max Verstappen. Ferrari-coureur Carlos Sainz vreest de concurrentie, hij denkt dat veel mensen de Mercedessen onderschatten.

Mercedes was bezig met een teleurstellende start van het seizoen en dat sprak het team zelf ook uit. De Duitse renstal verwachtte dan ook weinig van het Australische Grand Prix-weekend. In de trainingen noteerde het team wisselvallige tijden, maar in de kwalificatie oogden ze sneller dan iemand had zien aankomen. Men heeft dan ook goede hoop voor de race van morgen.

Ferrari-coureur Carlos Sainz noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie in Melbourne. De Spanjaard was redelijk tevreden, maar de pace van de concurrentie baart hem zorgen. Bij Sky Sports spreekt hij zich erover uit: "In Jeddah hadden ze een racepace die heel erg dichtbij de snelheid van Alonso lag. Lewis en George gingen echt voluit en we konden ze simpelweg niet bijhouden. Die auto is dus best wel snel. Ze zijn niet zo snel als Red Bull, maar ze hebben alles goed gehad in de kwalificatie en ze hebben ook nog eens een sterk pakket."