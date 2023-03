Vasseur kalmeert Spaanse fans: Leclerc en Sainz worden gelijk behandeld

Na de teleurstelling op het Jeddah Corniche Circuit, reflecteert Ferrari-teambaas Frederic Vasseur op zijn eerste drie maanden waarin hij voor de Scuderia werkzaam is.

Voormalig Sauber-topman Frederic Vasseur maakte rond de recente jaarwisseling de overstap naar de Italiaanse trots: het Formule 1-team van de Scuderia Ferrari. Het meest legendarische team uit de koningsklasse van de motorsport staat al een flinke periode droog; het laatste constructeurskampioenschap dateert van 2008.

De druk op Vasseur’s schouders is groot, onder andere vanuit de Italiaanse media. De afgelopen jaren hebben velen binnen de wereld van de Formule 1 de indruk gekregen dat het intern bij Ferrari een flinke puinhoop is, maar Vasseur vertelt: "Veel mensen hebben mij van tevoren verteld dat het lastig zou zijn om dit team te managen. Dat is zeker niet waar. De atmosfeer en samenwerking binnen het team is goed, van buitenaf ervaren we meer druk", meent Vasseur tegenover Spaanse media.

Ook laat Vasseur weten dat hij beide coureurs Charles Leclec en Carlos Sainz gelijk behandeld, tenzij er een situatie zich mocht voordoen waarbij er teamorders gegeven moeten worden. "We hebben twee sterke coureurs die punten kunnen scoren, podia kunnen behalen en races kunnen winnen. Dat moeten we als kracht gebruiken. We kunnen met beide coureurs er vol voor gaan. Maar, als er op een bepaald punt in het seizoen een keuze gemaakt moet worden, zoals bijvoorbeeld dat Carlos (Sainz) met Verstappen op Monza in gevecht is, dan geven we hem de slipstream."

Toevoegend stelt Vasseur de Spaanse journalisten gerust: "Carlos komt (qua snelheid) niks tekort. We zijn niet in de situatie waarbij we moeten concluderen dat hij hier of daar snelheid mist. In Jeddah gebruikte hij tijdens Q2 weliswaar een extra bandenset waardoor hij in Q3 in de problemen kwam, maar hij zit er echt bij", doelt Vasseur op de maatstaf van Leclerc.