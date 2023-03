Jordan ziet complot: "Max heeft aandrijfasproblemen verzonnen"

Max Verstappen kwam anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Sergio Perez. De Nederlander had een baalweekend en kampte in zowel de race als de kwalificatie problemen met zijn aandrijfas. Eddie Jordan gelooft daar echter helemaal niets van.

Verstappen moest in Jeddah de race starten vanaf de vijftiende plaats. Deze teleurstellende startplaats had als aanleiding de veelbesproken aandrijfasproblemen in de kwalificatie. Verstappen reed vervolgens en sterke inhaalrace en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats. Red Bull-teamgenoot Sergio Perez was niet meer te achterhalen, dit kwam mede doordat Verstappen wederom klaagde over problemen met zijn aandrijfas.

Verzonnen

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan gelooft er echter helemaal geen snars van. De Ier denkt heeft er zo zijn bedenkingen over en die deelt hij in de Formula for Success-podcast: "Ik denk dat Max de aandrijfasproblemen heeft verzonnen, ik ben er volledig van overtuigd dat hij zijn teamgenoot helemaal niet mocht inhalen. Zo zie ik dat, als ik een team zou leiden is dit precies wat ik ze zou hebben gezegd voordat ze baan op gingen."

Einstein

Jordan ziet genoeg redenen voor zijn opvallende complot. De Ierse oud-teambaas denkt dat Red Bull de problemen heeft bedacht om teamorders onder het tapijt te schuiven: "Je hoeft geen Einstein te zijn om tot deze conclusie te kunnen komen. Naar mijn idee vond Max het gewoon een goed excuus om over de aandrijfas te beginnen over de boordradio. Het was een situatie waarin Max zijn positie behield, hierdoor leed hij geen gezichtsverlies en werd hij tweede."