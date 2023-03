McLaren-teambaas Stella: F1-rookie Piastri maakt 'goede stappen'

Het Formule 1-team van McLaren heeft tot nu toe een magere start van het seizoen, maar voor haar coureur en rookie Oscar Piastri geldt dat niet. Volgens de kersverse teambaas Andrea Stella maakt de jonge Australiër grote voorwaartse stappen, en hamert erop dat hij en teamgenoot Lando Norris nu alleen nog een goede auto nodig hebben om de punten binnen te halen.

Het was geen lekkere start voor niet alleen McLaren, maar ook diens coureur Oscar Piastri. De voormalig Formule 2-kampioen viel tijdens zijn debuutrace bij Bahrein als eerste rijder van het Formule 1-veld uit, en had tijdens de Grand Prix in Jeddah een uitdagende tweede race van het seizoen.

Toch hangen er boven McLaren echt niet alleen maar donkere wolken. Volgens teambaas Andrea Stella valt Piastri’s snelheid en talent nu al op te merken, ondanks dat hij nog maar twee Formule 1-weekenden achter de rug heeft. De Italiaanse ingenieur vertelt tegenover Motorsport dat Piastri ‘een hele goede progressie’ doormaakt, en maakt de vergelijking met Piastri’s teamgenoot Lando Norris.

"Tot nu toe zien we een hele sterke voortgang bij Oscar (Piastri). We weten dat het met Lando (Norris) wel duidelijk is, we weten dat Lando op het juiste niveau zit", doelt Stella op de performance van zijn coureurs. "Er zijn een aantal positieve punten, maar voor mij blijft de doelstelling hetzelfde. We moeten hard blijven werken om de auto te verbeteren zodat we kunnen racen op de posities waar we horen te staan."

Op de vraag of Piastri van zijn debuutrace in Bahrein richting zijn tweede Grand Prix in Jeddah een grote stap heeft gemaakt, verteld Stella dat het meer een kwestie van een consistente lijn van verbetering betreft: "Van sessie naar sessie komt hij verder. Als je terugkijkt naar VT1 (in Jeddah), daar was hij al iets sneller dan Bahrein. In VT3 was hij bijna even snel als Lando, wist in de kwalificatie te profiteren, en was tijdens de race heel snel. Ik zie dat hij een constante progressie doormaakt, en dat is uiteindelijk wat wij met Oscar voor ogen hebben."

Aankomend weekend zal Piastri zijn eerste thuisrace in de Formule 1 rijden. Voor elke coureur betekent dat altijd een hectisch weekend, waarbij er meer drukte rondom hen raast dan bij een andere race op de kalender. Stella is vertrouwend dat hij zijn coureur van alle drukte kan af blijven schermen. "Hij is een hele kalme kerel, ik denk wel dat hij zichzelf in die bubbel kan blijven houden. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat hij z’n focus kan blijven behouden, en dat hij onze ontwikkelingsgraad van sessie naar sessie kan bij blijven benen", sluit Stella af.