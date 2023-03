Rosberg waarschuwt Russell: "Wees niet te zelfverzekerd"

George Russell versloeg vorige seizoen zijn hoog aangeschreven Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De getalenteerde Brit presteert dit jaar ook beter dan zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Russell begint steeds meer zelfvertrouwen te krijgen, maar volgens Nico Rosberg moet de Brit niet te zelfverzekerd worden.

Russell rijdt sinds vorig jaar fulltime voor de succesvolle Duitse renstal. Mercedes beleefde afgelopen jaar een rampzalig seizoen, maar Russell was het enige lichtpuntje van het team. De getalenteerde Brit won in Brazilië zijn eerste Grand Prix en is ook dit jaar weer aardig aan het seizoen begonnen. De wagen van Mercedes valt echter weer tegen en Russell is weer sneller dan Hamilton.

Toekomstig wereldkampioen

Enkelvoudig wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg ziet een interessante situatie ontstaan bij het team. De Duitser is van mening dat Russell een enorme kluif vormt voor Hamilton. Bij Sky Sports spreekt Rosberg zich uit: "George is echt de ultieme test voor Hamilton. Hij is een toekomstig wereldkampioen. Voor Lewis is het onwijs lastig om hem voor te blijven. George had vorig jaar een briljant seizoen en dat zet zich echt ook wel door."

Niet te zelfverzekerd

Rosberg denkt echter dat Russell niet naast zijn schoenen moet gaan lopen. De huidig analist kent de situatie bij Mercedes als geen ander. Rosberg deelt dan ook een opvallende tip: "Laten we niet vergeten dat Lewis de allerbeste coureur aller tijden is. Als iemand George kan gaan verslaan, dan is dat wel Lewis. Lewis zijn zwakke punt is echter wel dat hij mentaal in de put kan zitten en zijn flow verliest. Echter is het wel zo dat hij elke keer met een grote knal terugkomt. Dus ik zou zeggen: George wees niet té zelfverzekerd."