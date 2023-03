Las Vegas GP biedt meer toegangskaartjes aan – maar de race kun je er niet direct mee zien

In aanloop naar de eerste hedendaagse Las Vegas Grand Prix is er zeer veel vraag naar een mogelijkheid om de race met eigen ogen vanaf een tribune te kunnen zien. Alle algemene toegangskaartjes zijn inmiddels al strak uitverkocht, maar er komt een (halve) oplossing voor degenen die alsnog richting de gokmetropool van de wereld willen vliegen. Volgens de organisatoren zullen de capaciteiten voor toegangsbewijzen namelijk uitgebreid worden – al kunnen de fans met die tickets de race niet direct met eigen ogen zien.

Nadat de Miami Grand Prix van vorig jaar een groot succes was, heeft het Noord-Amerikaanse continent er voor dit jaar nog een extra Formule 1-race erbij. De Las Vegas Grand Prix trekt nu al veel aandacht, terwijl de race pas in het weekend van 17-18 november wordt verreden. De algemene toegangskaartjes voor de race – die zich op de zaterdag afspeelt in plaats van op de gebruikelijke zondagen – zijn al uitverkocht, maar nu lijkt er enigszins goed nieuws te zijn voor de fans die alsnog van plan zijn om bij de race aanwezig te zijn.

De organisatoren melden in een statement richting Racefans dat ze helaas 'een gelimiteerd aantal algemene toegangskaarten voor de race' hebben kunnen aanbieden. Het aantal van deze toegangsbewijzen was sowieso niet groot; de 1800 kaartjes werden in rap tempo uitverkocht.

Toch laten het management in haar statement met een oplossing te komen, al zullen er naar verwachting niet veel F1-fans voor warmlopen: "We verwachten dat we later dit jaar kaarten voor een kijkfeest aan de mensen kunnen aanbieden waarbij ze de sfeer van het raceweekend in combinatie van livemuziek kunnen proeven."

Met deze toegangskaarten kunnen toeschouwers de race dus niet met eigen ogen volgen, maar zullen er naar alle waarschijnlijkheid schermen bij de desbetreffende locatie staan waar de Grand Prix op uitgezonden zal worden.

Of veel Formule 1-fans op deze ontwikkelingen staan te wachten, valt nog te bezien. Volgens het bericht wordt er in de aankomende maanden meer duidelijkheid bracht over wat deze kaarten nou precies kosten, en wat de fan ervoor terugkrijgt.