Russell hint over updates Mercedes: "Misschien in Imola, misschien eerder"

Mercedes doet er alles aan om het gat met de ijzersterke formatie van Red Bull te verkleinen. George Russell, in dienst van de renstal uit Brackley, geeft aan dat belangrijke updates in de pijplijn zijn, maar durft nog niet te zeggen wanneer er aanpassingen op de W14 worden geschroefd.

"Misschien in Imola”, vertelde Russell aan verslaggevers in Saoedi-Arabië. "Misschien kan het wat eerder, maar ik denk dat je altijd een beetje voorzichtig moet zijn met updates meenemen naar een straatcircuit", doelt de Brit op de wedstrijd in Miami van 7 mei, die twee weken eerder plaatsvindt dan de race in Imola.

De reden dat de updates langer op zich laat wachten, heeft Russell wel een verklaring voor. "We moeten gewoon de opties afwegen. Met de fouten die we hebben gemaakt, gaan we de zaken niet overhaasten, tenzij we er absoluut 120 procent zeker van zijn dat het de juiste is."

2022 behaalde de voormalig F2-kampioen zijn eerste zege in Brazilië. Russell wil graag meer overwinningen inlijsten, maar weet ook dat het lastig zal worden met Max Verstappen en Sergio Pérez in de zeer snelle RB19.

"We willen dit jaar races winnen, dat is ons doel", vervolgt Russell. "Natuurlijk willen we graag vechten voor het kampioenschap, maar Red Bull doet het uitstekend. De kloof die ze hebben met de rest van het veld is groter dan we nu zes, zeven of acht jaar in de F1 hebben gezien, dus het is echt indrukwekkend."

Russell scoorde dusver een zevende en vierde plek en staat zesde in de stand met achttien punten.