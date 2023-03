Vowles sluit Honda-deal uit voor 2026

Het team van Williams is één van de teams die nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de motorleverancier voor het seizoen 2026. De Britse renstal werkt momenteel nog samen met Mercedes, maar het is nog onduidelijk of ze dit contract gaan verlengen. Teambaas James Vowles sluit in ieder geval een deal met Honda uit.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Voor de teams is het dan ook belangrijk om samen te gaan werken met een betrouwbare motorleverancier. De FIA communiceerde eerder dat Red Bull Ford, Ferrari, Alpine, Mercedes, Audi en Honda zich hebben ingeschreven als motorleveranciers . De teams zonder fabriekssteun hebben dus genoeg keuzemogelijkheden.

Het team van Williams liet eerder al weten dat ze snel met meer duidelijkheid gaan komen over hun motorpartner vanaf 2026. Momenteel werkt men samen met Mercedes, maar of die deal wordt verlengd is dus ook nog niet zeker. Teambaas Vowles sluit Honda in ieder geval voorzichtig uit en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het is lastig om daar antwoord op te geven, want ik weet niet precies welke faciliteiten ze hebben. Ik denk echter dat ze een beetje te ver weg liggen om in dat jaar een serieuze kandidaat te zijn."