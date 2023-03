Red Bull F1 gaat activiteiten tijdens 12 urenrace van Nurburgring verzorgen

Toeschouwers die een toegangskaartje voor de langeafstandsrace op de Nurburgring hebben bemachtigd, worden naast het mogen bijwonen van legendarische 12 urenrace op iets heel bijzonders getrakteerd: het Formule 1-team van Red Bull gaat namelijk in dat weekend ook op dat circuit aanlanden. Het is nog onduidelijk hoe of wat deze activiteiten precies gaan zien, maar naar verwachting zal de Oostenrijkse renstal een demorun op de Nordschleife gaan verzorgen.

Het is al jaren geleden dat de koningsklasse een Grand Prix op de Nordschleife hebben gereden, het 20,8 km lange circuit dat een deel is van de oude Nurburgring. In 1976 werd op dit zeer uitdagende circuit voor het laatst een race voor Formule 1-auto’s gehouden, het jaar waarin de legendarische Niki Lauda toentertijd tijdens een crash zwaar gewond raakte.

Sindsdien wordt er al jaren door velen geroepen dat de koningsklasse weer op het circuit moet gaan racen, maar de kans is zeer groot dat deze dromen nooit tot de realiteit omgezet gaan worden. Het uitdagende circuit zou namelijk te onveilig zijn voor een Grand Prix. Met de aankondiging van Red Bull dat het ook bij het 12 uursweekend in september aanwezig zal zijn, zullen fans in ieder geval (naar alle waarschijnlijkheid) een demorun van een Formule 1-auto kunnen zien.

In februari was Red Bull ook al tijdens de 12H van Bathurst aanwezig, waarbij reservecoureur Liam Lawson een oude Red Bull-auto door de bergen mocht bewegen. Welke auto en welke coureur de regerend Formule 1-constructeurswereldkampioen van plan is om die kant op te sturen, is nog de vraag.

Red Bull zal met een hele vloot aan auto’s op het circuit aanwezig zijn, waarbij de Formule 1-demonstratie natuurlijk de uitblinker zal zijn. De laatste keer dat een generatie van de openwielauto op het circuit mocht rijden, was in 2013, waarbij de legendarische Michael Schumacher vooraf aan de 24H van Nurburgring zijn Mercedes-auto door de Eifel mocht besturen.

In het weekend van 9 en 10 september zal het racefestijn plaats gaan vinden. Binnenkort zullen er meer details bekendgemaakt worden, aldus de organisatoren van de endurancerace.